Prosegue l'installazione delle nuove postazioni 'intelligenti' ad accesso controllato a Siena

A Siena prosegue l’istallazione delle nuove postazioni di raccolta ad accesso controllato. Dopo Isola d’Arbia, sono in fase di completamento le operazioni anche nel quartiere di Scacciapensieri. Dalla prossima settimana inizierà poi il posizionamento delle nuove postazioni di raccolta a San Miniato.

Sono arrivate in questi giorni a casa di tutti i cittadini e delle attività coinvolte nella riorganizzazione del servizio di raccolta dei rifiuti le 6Card. Inviate per posta più di 15.000 tessere assieme a un pieghevole informativo contenente tutte le indicazioni per fare una corretta raccolta differenziata.

Delle quasi 15.500 lettere inviate, ad oggi circa il 6% risulta non recapitato dal servizio postale. Per tale motivol’Amministrazione comunale e Sei Toscana invitano i cittadini e le attività residenti fuori dalle mura(Acqua calda, Isola d’Arbia, Petriccio, Scacciapensieri, San Miniato, san Prospero, Vico Alto) che non avessero ancora ricevuto la 6Card per posta, a contattare il numero telefonico dedicato 05771799280 (attivo nei giorni lunedì e sabato dalle 9 alle 13 e mercoledì dalle 15 alle 19) oppure a recarsi al punto informativo in via Simone Martini 57 per il ritiro della propria tessera.

Lo sportello è aperto al pubblico il lunedì e il sabato dalle 9 alle 13 e il mercoledì dalle 15 alle 19. In queste prime settimane tutti i nuovi contenitori funzioneranno in modalità ‘aperta’ e potranno essere utilizzati anche senza la 6Card, semplicemente premendo il pulsante di risveglio presente su ogni contenitore.

Per accompagnare e supportare la cittadinanza verso il nuovo sistema, l’Amministrazione comunale e Sei Toscana hanno attivato anche gli ECO-informatori che si occuperanno di assistere i cittadini e le attività economiche nei primi utilizzi della 6Card, presidiando le nuove postazioni di raccolta e illustrando le corrette modalità di conferimento dei rifiuti e di utilizzo dei nuovi contenitori. Inoltre è a disposizione anche un video-tutorial che spiega passo per passo come conferire correttamente i propri rifiuti (link).

Sei Toscana ricorda infine che qualora si riscontrino problematiche nell’utilizzo della propria 6Card è possibile chiamare il numero dedicato 05771799280 (attivo nei giorni lunedì e sabato dalle 9 alle 13 e mercoledì dalle 15 alle 19), mentre per segnalare eventuali guasti alle nuove attrezzature è possibile chiamare il numero verde 800127484.

Pubblicato il 26 agosto 2020