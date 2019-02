Protezione Civile, il Comune di Poggibonsi presenta il nuovo Piano

Il Comune di Poggibonsi presenta il nuovo Piano operativo di Protezione Civile. L'appuntamento sarà martedì 26 febbraio alle 21 presso la sala Set del teatro Politeama. «Una prima occasione - dice il sindaco David Bussagli - per condividere i contenuti del nuovo Piano, già approvato dal Consiglio Comunale e che è frutto di un lungo percorso che ha visto impegnata la nostra Polizia Municipale per aggiornare e mettere a sistema i protocolli in essere e renderli omogenei».

Il Piano prende le mosse da una parte conoscitiva che descrive le caratteristiche del territorio comunale. Nel suo complesso è stato pensato per essere uno strumento agile e facilmente aggiornabile grazie alla suddivisione in fascicoli e schede. Alla base del Piano di Protezione Civile c'è stato un confronto prima con le componenti interne dell'Amministrazione per definire il ruolo di ciascun settore dalla fase ordinaria a quella di emergenza. Quindi ha fatto seguito una fase di confronto con le associazioni di volontariato presenti sul territorio (Misericordia, Pubblica Assistenza e Vigilanza Antincendi Boschivi VAB) con cui sono da anni attive specifiche convenzioni. In seguito alla stesura e all'adozione del Piano in Consiglio si è dato il via al procedimento di approvazione attraverso la trasmissione del documento alla Regione Toscana e alla Provincia di Siena per l'espressione di eventuali osservazioni.

Successivamente il Piano è stato approvato andando a sostituire quello precedentemente in essere adeguando lo strumento alla normativa che negli anni si è evoluta. «Si tratta di un documento articolato e frutto di tanti contributi e di un percorso di confronto portato avanti dalla Polizia Municipale per individuare le migliori soluzioni, sostenibili e efficaci per affrontare eventuali criticità - dice Bussagli - Da qui la centralità della collaborazione più strutturata con le associazioni di protezione civile. Da qui anche la natura operativa del documento in cui sono centrali le attività da svolgere e gli incarichi assegnati. L'incontro sarà occasione per conoscere meglio il Piano».

All'incontro di martedì 26 febbraio sarà presente, oltre al Sindaco, il comandante della Polizia Municipale Valentina Pappalardo e il responsabile della Protezione Civile Massimo Settefonti. Saranno illustrate le diverse tipologie di rischio, le procedure operative ma anche il servizio di reperibilità e ulteriori strumenti di informazione come il canale telegram in attivazione proprio per la Protezione Civile comunale.

Pubblicato il 20 febbraio 2019