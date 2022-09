Provincia di Siena: un altro incidente sul lavoro, ferito un 50enne

Intervento del 118 dell’Asl Toscana sud est, attivato alle 8.40, per un incidente sul lavoro avvenuto in località La Selva, nel Comune di Trequanda. Un 50enne è stato trasportato in condizioni di salute gravi alle Scotte. Sul posto sono intervenuti l’ambulanza della Misericordia di Rapolano Terme e il personale della Prevenzione igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro (Pisll) dell’Asl.

Pubblicato il 13 settembre 2022