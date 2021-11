Quanto Costa Acquistare una Casa in Campagna in Toscana?

Tutti sognano di avere una casa in campagna in Toscana. Che sia un casolare oppure una villa in campagna, una casa nel verde della Toscana è il sogno di tantissime persone in tutto il Mondo. Meta gettonatissima, tanto che tanti personaggi famosi spendono milioni di dollari per acquistare la loro residenza privata in questa meravigliosa regione. Facile capire il perché. Paesaggi naturali unici, colline di cipressi e vigneti, dimore storiche, borghi medievali e città incantate fanno di questa regione una meraviglia tra le meraviglie.

Tutto questo fascino, fa si che la richiesta di case in campagna in Toscana sia altissima, con i prezzi delle case in continuo aumento. Spaventate da questo, molte persone rinunciano all’idea dell’acquisto di una proprietà in Toscana. Prima di fare qualsiasi tipo di scelta è meglio avere un’idea chiara sul come investire nell’immobiliare in Toscana e quali aspetti considerare.

Casa in campagna in Toscana: scegliere la zona in base al prezzo

La Toscana è una delle regioni più eterogenee d'Italia con zone costiere e collinari, arte e cultura, isole, la zona metropolitana di Firenze e molto altro. Insomma, una regione che non si fa mancare proprio nulla. Anche i prezzi per acquistare casa sono molto variabili di zona in zona.

Firenze e Provincia

Dal punto di vista artistico, storico ed architettonico Firenze è una delle città più ricche del Mondo. Una città dal passato glorioso, dove sono nati personaggi che hanno cambiato il corso della storia, con un presente che la pone al centro della scena mondiale della moda e dell’enogastronomia. Firenze è una città che tutti dovrebbero visitare almeno una volta nella vita. Le quotazioni immobiliari delle case in campagna nella provincia di Firenze, sono influenzati dalla presenza del capoluogo fiorentino, ed il prezzo medio (dati di marzo 2021) al mq è di 2617 euro, compreso tra i 3675 euro di Firenze ed i 726 di Fiorenzuola.

La Maremma toscana e Grosseto

Zone costiere al confine con il Lazio che negli ultimi anni stanno ricevendo un grande interesse da parte del turismo internazionale per la loro straordinaria bellezza. Si parla infatti di un’area di costa, con colline e zone montuose. Il prezzo di vendita medio delle case nella provincia di Grosseto è di 2493 euro per metro quadrato e le zone più costose sono Monte Argentario e Castiglione della Pescaia, dove i prezzi arrivano a 4000 euro per mq.

La Provincia di Arezzo

La zona dell’Aretino, sita al centro della Toscana, offre tantissimo dal punto di vista paesaggistico, di bontà enogastronomiche ed attrazioni. Arezzo, capoluogo di Provincia, è stata fondata dagli Etruschi, questo fa sì che oltre al verde, riserve naturali e foreste, la zona offre moltissimo anche dal punto di vista archeologico ed artistico. Interessanti sono anche i centri monastici e gli eremi. Le quotazioni immobiliari nella provincia di arezzo si attestano intorno al prezzo medio di 1534 euro a mq, e vanno dal massimo di Cortona pari a 2054 euro al mq fino al minimo di Sestino di 466 euro a mq.

Prato e Pistoia

La Provincia di Prato e quella di Pistoia si trovano a Nord della regione, ed in particolare quest’ultima è ricca di zone montuose, dove ci sono le stazioni sciistiche più rinomate della regione, come l’Abetone e la Val di Luce. Un’altra attrazione molto famosa ed amata sono le terme di Montecatini. Inoltre, tra Pistoia e Prato si trova la “chocolate valley toscana”, dove si possono trovare alcune delle cioccolaterie artigianali più rinomate d’Italia. le valutazioni medie delle case si aggirano intorno ai 1930 euro a mq.

Provincia di Livorno e le isole

Una zona essenzialmente pianeggiante e costiera, la quale comprende le più importanti isole toscane, quali: Isola d’Elba, Capraia, Pianosa e Montecristo. Essendo una zona molto turistica i prezzi delle case sono molto alti, arrivando a toccare i 3500 euro a mq sull’Isola d'Elba, mentre in media nella Provincia di Livorno i prezzi arrivano a 2248 al mq.

Versilia, Lucca e Massa-Carrara

Zona al confine con la Liguria e l’Emilia Romagna, dove sono presenti le regioni montuose della Lunigiana e della Garfagnana, ma anche le zone costiere della Versilia, che comprendono le famosissime spiagge di Forte dei Marmi, Viareggio, Lido di Camaiore e Marina di Pietrasanta.

I valori immobiliari in Toscana variano quindi da zona a zona e se l’intenzione è acquistare una casa in campagna in Toscana è meglio rivolgersi ad uno specialista fidato che possa assisterti in tutte le fasi.



Potrebbe interessarti anche: Quali sono gli ingredienti essenziali in una crema viso giusta?

Torna alla home page di Valdelsa.net per leggere altre notizie

Pubblicato il 10 novembre 2021