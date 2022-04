Quarta dose in Toscana: il punto dell'assessore Bezzini

"La Toscana è la regione che ha avuto il più alto coinvolgimento per quanto riguarda le vaccinazioni - spiega Bezzini - la quarta dose è rivolta agli over 80, ai fragili over 60 e agli ospiti delle Rsa. E' importantissimo per queste persone fare la quarta dose perché con il passare del tempo la protezione del vaccino diminuisce; per aumentare il livello di protezione nella popolazione più fragile è importante fare la quarta somministrazione".

"La quarta dose in questo momento non è eccessivamente gradita - dice il direttore generale della Asl Toscana sud est - forse a causa del cambio delle condizioni, la fine dello stato di emergenza: tutte cose che hanno ridotto il messaggio della quarta dose, messaggio che resta di grandissima attualità poiché è evidente a tutti come i risultati ottenuti in termine di riduzioni delle morti sono dovuti alle vaccinazioni".

Pubblicato il 24 aprile 2022