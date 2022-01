Quirinale, Sergio Mattarella rieletto Presidente della Repubblica

Sergio Mattarella è stato eletto Capo dello Stato per il secondo mandato consecutivo. Questo è il verdetto del Parlamento arrivato dopo sei giorni di mediazioni e incontri tra i partiti. All'ottava votazione si è deciso di convergere sul Presidente uscente che ha superato il quorum di 505 voti. Ancora in corso lo spoglio. Regge dunque il perimetro della maggioranza di governo, non senza qualche crepa che si è creata nel centrodestra dopo lo stop a Elisabetta Belloni, annunciata ieri sera intorno alle ore 20.00 come la candidata prescelta per il Colle più alto. Sergio Mattatella è stato eletto per la seconda volta Capo dello Stato con 759 voti: è così il presidente più votato dopo Sandro Pertini.

"L’elezione di Sergio Mattarella è un risultato di straordinaria importanza per l’Italia e gli italiani. E’ stato un onore poter far parte dei Grandi elettori che con il loro voto hanno contribuito alla rielezione di un presidente che per i prossimi sette anni garantirà da un lato l’equilibrio dei poteri dello Stato e dall’altro un rapporto serio, corretto e di grande autorevolezza nei confronti di tutti i cittadini". Così il presidente della Toscana Eugenio Giani saluta l'elezione di Sergio Mattarella a presidente della Repubblica italiana, come risultato dell'ottava votazione dell'Aula di Montecitorio.



Pubblicato il 29 gennaio 2022