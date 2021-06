Ragazza ventenne denuncia violenza sessuale di gruppo: tre arresti e un indagato

Tre giovani maggiorenni sono stati posti agli arresti domiciliari dalla squadra mobile di Siena dopo la denuncia di violenza sessuale di gruppo che è stata presentata da una ragazza ventenne. Gli arresti e le perquisizioni sono stati fatti, come riportato dall'Ansa, tra Siena e la Sicilia.

Tutte le misure cautelari sono partite in seguito ad accertamenti coordinati dalla procura, portando ad individuare i presunti responsabili. Il quarto sarebbe un 17enne che non si trova agli arresti. La violenza si sarebbe verificata durante una festa privata proprio a Siena. Dopo la denuncia, presentata la prossima settimana, per la giovane è stato attivato il protocollo del 'Codice rosso'.

Potrebbe interessarti anche: Incidente stradale sulla tangenziale di Siena: cinque mezzi coinvolti

Torna alla home page di Valdelsa.net per leggere altre notizie

Pubblicato il 10 giugno 2021