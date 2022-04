Rave party non autorizzato nel senese: sono arrivati in 1.500

Rave party in corso nel territorio di Murlo, nel Senese: i Carabinieri, che stanno monitorando la situazione insieme alla polizia, stimano in oltre 1.500 i partecipanti al raduno che non sarebbe autorizzato, allestito in un'area privata che un tempo ospitava un poligono di tiro, in una zona boschiva, non lontano dalla strada statale Siena-Grosseto. Al momento non si segnalano particolari disagi: il paese più vicino, Casciano di Murlo, dista circa 4 chilometri.

A scoprire per prima quanto stava accadendo, ieri sera, una pattuglia dei carabinieri di Montalcino, a cui fa capo l'area interessata: i militari si sono insospettiti per il via vai di auto. Non è stato però possibile, si spiega, bloccare il raduno in quanto i partecipanti erano già quasi tutti arrivati. Stamani poi il via alla musica. Non è chiaro quanto andrà avanti il raduno, si ipotizza fino a domani. I partecipanti sarebbero per lo più italiani, provenienti da varie regioni. Fino a quando non lasceranno la zona sarà difficile procedere alla loro identificazione.

La notizia è resa nota da Ansa Toscana.



Pubblicato il 17 aprile 2022