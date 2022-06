Referendum giustizia in Toscana, alle 12 affluenza al 6,32%

Alle ore 12.00 l'affluenza al voto per quanto riguarda i referendum della giustizia si registra al 6,32% in Toscana. Tutto sommato in linea con la media nazionale al 6,61%, ben lontano dalla soglia del quorum necessaria per validare la votazione. Nel dettaglio, l'affluenza in provincia di Siena si attesta al 4,75% mentre quella dell'area metropolitana di Firenze è al 5,51%

E' il racconto di un fallimento già annunciato? Ai posteri l'ardua sentenza, per il momento però possiamo dire che questo referendum a tema giustizia non è mai entrato davvero nelle cronache politiche di quotidiani, talk show o telegiornali, complice anche il contesto internazionale compromesso dal conflitto ucraino e la conseguente crisi economica.

Pubblicato il 12 giugno 2022