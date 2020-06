Riapertura sale giochi, le Regioni al lavoro sulle ordinanze: la Toscana si è mossa prima del Governo

Ora la palla è alle Regioni, chiamate nel week-end a emanare le linee guida per ripartire in sicurezza. Come spiega Agipronews, non ci dovrebbero essere differenze sostanziali rispetto alle linee approvate qualche giorno fa dalla Conferenza delle Regioni, basate sulla riorganizzazione degli spazi, l’uso della mascherina, una cura assidua dell’igiene e il distanziamento sociale. Tuttavia, non possono essere esclusi adattamenti e specificità locali.

La Toscana è fra le Regioni che si sono mosse in anticipo, stabilendo in una ordinanza che, «a decorrere dal 13 giugno (due giorni prima della data indicata dal Governo, ndr), possono essere riaperte sale slot, sale giochi, sale bingo e sale scommesse sulla base delle specifiche linee guida».

Pubblicato il 12 giugno 2020