Riaprono librerie, cartolerie e negozi di abbigliamento per bambini: tutti i dettagli

"Librerie, cartolerie e negozi di abbigliamento per bambini e neonati potranno riaprire in Toscana. Ma solo dopo aver sanificato i locali e gli impianti di areazione e soltanto garantendo a dipendenti e utenti dispositivi di protezione individuale, liquidi igienizzanti per le mani, guanti monouso e la distanza di almeno 1,8 metri tra le persone - spiega Rossi in un video Facebook - Senza queste condizioni non si potrà riaprire. Dal momento che con il Coronavirus dovremo abituarci a convivere, per noi è sì importante il quando aprire, ma lo è ancor di più il come riaprire".

"Le categorie commerciali sono quelle di maggior impatto con la gente - precisa Rossi - la mia opinione è che è importante discutere quando si riapre ma soprattutto come, ovvero adottare tutti quei meccanismi che possono garantire al massimo la sicurezza dei lavoratori".

Pubblicato il 13 aprile 2020