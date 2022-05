Ricercato per bancarotta: arrestato dalla Polizia di Stato alla stazione di Empoli

Un arrestato, un indagato e 897 persone controllate, questo il bilancio dell’attività della Polizia ferroviaria della Toscana nella giornata di giovedì scorso, che ha visto impegnate 44 pattuglie nell’ambito dei servizi di prevenzione e controllo del territorio nelle principali stazioni.

Nel corso delle attività gli agenti della Polfer di Empoli hanno rintracciato e arrestato un cittadino italiano 58enne in quanto destinatario di un provvedimento di carcerazione per bancarotta. L’uomo, notato dagli operatori nei pressi della stazione ferroviaria, è stato sottoposto ad un controllo dal quale è emersa una recente condanna a due anni di reclusione per il reato di bancarotta commesso nel marzo 2014, con sentenza emessa dal Tribunale di Firenze. Al termine degli accertamenti, il 58enne è stato condotto presso la casa circondariale di Sollicciano.

Pubblicato il 21 maggio 2022