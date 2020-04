Richieste per i buoni spesa aperte fino al 9 aprile

Domande aperte fino alle ore 12 di giovedì 9 aprile a Monteriggioni per richiedere i buoni spesa previsti dal Governo per l’assistenza alimentare di famiglie in difficoltà. Il sussidio è destinato ai cittadini che si trovano in difficoltà economica per far fronte all’emergenza Coronavirus e potrà essere utilizzato presso gli esercizi commerciali che aderiranno all’avviso pubblicato dal Comune di Monteriggioni aperto fino alle ore 16 di martedì 7 aprile.



Requisiti e modalità per presentare la richiesta dei buoni spesa. I buoni spesa possono essere richiesti da cittadini residenti nel Comune di Monteriggioni che versano in condizioni di indigenza o di necessità per insufficienza o perdita della principale fonte di reddito a seguito dell’emergenza Covid-19 (Coronavirus). In particolare, l’avviso pone come requisiti il possesso di un patrimonio mobiliare non superiore a 5 mila euro alla data del 29 marzo 2020 e il percepimento di introiti complessivi non superiori a 500 euro al netto del pagamento dell’affitto per l’abitazione di residenza nello scorso mese di marzo. I buoni spesa alimentari avranno un valore unitario di 20 euro e sono commisurati al numero di componenti del nucleo familiare anagrafico.



Come presentare la richiesta. I buoni spesa devono essere richiesti utilizzando il modulo disponibile sul sito Internet del Comune, www.comune.monteriggioni.si.it, e inviata tramite Posta Elettronica Certificata all’indirizzo comune.monteriggioni@postacert.toscana.it oppure tramite posta elettronica ordinaria all’indirizzo maroni@comune.monteriggioni.si.it. I cittadini impossibilitati a inoltrare la richiesta con queste modalità, possono contattare il personale dell’ufficio preposto ai numeri 0577-306627, 306602 e 306659 per prendere appuntamento e consegnare la domanda compilata in modalità cartacea oppure ricevere assistenza nella compilazione. I moduli in formato cartaceo sono già disponibili anche presso la Misericordia di Castellina Scalo fino a giovedì 9 aprile, escluso la domenica, dalle ore 9 alle ore 12 (per informazioni 0577-304155); l’Associazione sportiva Badesse Calcio, fino a mercoledì 8 aprile, dalle ore 14 alle ore 15 e dalle ore 16 alle ore 18 (per informazioni 0577-309386); l’Associazione Culturale San Martino presso gli impianti sportivi San Martino, fino a giovedì 9 aprile, esclusa la domenica, dalle ore 9 alle ore 10, e presso l’Ufficio anagrafe decentrata di Quercegrossa, in collaborazione con il Comune di Castelnuovo Berardenga, presso il Centro civico, scuola primaria, nei giorni di domani, sabato 4 aprile e lunedì 6 aprile dalle ore 9.30 alle ore 12.30.



L’avviso per gli esercizi commerciali dove poter utilizzare i buoni spesa è rivolto ad attività con sede operativa nel territorio comunale di Monteriggioni o in prossimità dei suoi confini territoriali che si dichiareranno disponibili ad accettare i buoni spesa per l’acquisto di generi alimentari. La domanda di adesione deve essere presentata entro le ore 16 di martedì 7 aprile scrivendo all’indirizzo maroni@comune.monteriggioni.si.it. Per informazioni, è possibile contattare i numeri 0577-306602 e 0577-306627.

Pubblicato il 3 aprile 2020