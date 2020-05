Ricorre oggi ''Idahobit'', Giornata internazionale contro l'OmoLesboTransBifobia

Quest’anno, nel rispetto delle disposizioni di legge dovute alla gestione dell’emergenza Covid-19, l’azione decisa durante l’ultimo incontro nazionale “Le parole che includono” diviene online e si arricchisce della collaborazione con Lovers Film Festival, diretto da Vladimir Luxuria e Museo Nazionale del Cinema di Torino.

“Nonostante il terribile momento che stiamo attraversando è importante non dimenticare e non arretrare sul piano dei diritti civili e sociali”, afferma Monica Barni, vicepresidente e assessore alla cultura e alle pari opportunità della Regione Toscana. “Non possiamo abbassare la guardia, perché ancora oggi assistiamo, purtroppo, a manifestazioni di violenza e discriminazione, che violano i diritti umani e che vanno contrastate senza alcuna esitazione. Come Regione abbiamo voluto testimoniare la nostra solidarietà e condivisione di intenti, offrendo alla Re.a.dy un nuovo logo, un contributo con il quale intendiamo suggellare la nostra attiva partecipazione”.

Fino alle 24 di oggi, 17 maggio, è possibile guardare gratuitamente sul sito di Lovers (www.loversff.com/) - e tramite i canali social del festival - film a tematica Lgbt (Lesbiche, Gay, Bisessuali e Transgender) ed anche ascoltare testimonianze di molti personaggi del mondo della cultura, dello spettacolo e dell’attivismo, che celebreranno l’amore in tutte le sue forme, attraverso dei video-contributi inediti.

Nella stessa giornata, infine, è previsto il lancio del nuovo sito della Re.a.dy (www.reteready.org/): uno strumento pensato per diffondere buone pratiche sviluppate dalle oltre 160 amministrazioni locali, che fanno parte della rete e per informare chi volesse aderirvi. Al suo debutto anche il nuovo logo della rete, realizzato dalla Regione Toscana.

Potrebbe interessarti anche: Coronavirus e riaperture: la Toscana si conformerà alle date del governo

Torna alla home page di Valdelsa.net per leggere altre notizie

Pubblicato il 17 maggio 2020