Rifiuti, Costoli (Confartigianato): ''Favorevoli a un nuovo impianto nell'Empolese''

“Siamo favorevoli a nuovi progetti per lo smaltimento dei rifiuti che possano portare beneficio all’ambiente e ridurre i costi dei privati e delle aziende. Ben venga la proposta di Alia, quello che ci auguriamo è che il Comune di Empoli, gli altri dell’Empolese Valdelsa e in particolar modo la Regione Toscana diano peso a quanto emerso con azioni concrete”.

Così Marco Costoli, presidente di Confartigianato Empolese Valdelsa, interviene riguardo l’ipotesi di Alia per la realizzazione di un nuovo impianto di riciclo dei rifiuti sul territorio, che andrebbe a unirsi ai due già presenti per lo smaltimento del vetro e della carta favorendo la creazione di un distretto di economia circolare verde completo e autosufficiente.

“Come Confartigianato - prosegue Costoli - abbiamo sempre fatto presente come una delle problematiche che più gravano sulle aziende siano le tariffe per lo smaltimento dei rifiuti. Spese esagerate e una criticità da affrontare con urgenza per le aziende artigiane, industriali, ma anche per il mondo della ristorazione, visto che sui rifiuti non pagano in base a quanti effettivamente ne producono, ma alla dimensione del fabbricato, al netto degli sgravi. Col tempo questo è diventato insostenibile”.

“Quello che ci auguriamo è che il nuovo progetto presentato da Alia non passi inosservato, ma venga valutato con attenzione perché potrebbe davvero rappresentare una svolta sul piano delle tariffe e dell'ambiente - aggiunge il presidente di Confartigianato Empolese Valdelsa - ci vuole coraggio per affrontare in maniera solida temi così complicati, il Comune di Empoli non ha mai voltato la faccia, sono sicuro che da parte dell’Amministrazione l’impegno e l’attenzione saranno massimi”.

Pubblicato il 1 aprile 2022