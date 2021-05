Rimpatriati i coniugi dall'India, positivo al covid anche il marito

Come anticipato nel nostro articolo del 7 maggio, Famiglia bloccata in India: possibile rientro in Toscana a breve, Simonetta ed Enzo Galli sono stati rimpatriati ieri sera con un volo sanitario, dopo essere rimasti bloccati in India una settimana in piena emergenza Covid. Positivo al covid anche il marito, la bambina in quarantena sta bene.

Come riporta l'Ansa, entrambi i coniugi sono ricoverati all'ospedale fiorentino di Careggi. "Siamo arrivati questa notte finalmente in Italia ed è stato il momento più bello della nostra vita - dice Simonetta Galli - ci troviamo a Careggi, io a malattie infettive con l'ossigeno" e "mio marito Enzo in terapia subintensiva, sta molto male anche lui. Siamo felici perché la bimba è al Meyer, dove farà la sua quarantena e sta bene".

"Purtroppo abbiamo avuto dei blocchi respiratori e non è facile ancora - ha aggiunto Simonetta Galli - anche se la situazione rimane abbastanza grave e impegnativa i medici ci hanno detto che siamo arrivati in tempo a casa per cui adesso c'è solo da lottare. I nostri ospedali italiani sono per noi veramente una carezza e siamo sotto le cure più attente. Grazie di tutto".

Pubblicato il 9 maggio 2021