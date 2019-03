Riparte 'Il Paesaggio Ritrovato', tour di escursioni lungo la Val d'Elsa

c

L'Ecoistituto delle Cerbaie di Montaione rinnova anche per il 2018 il ciclo di iniziative a passeggio alla scoperta degli angoli più remoti del territorio montaionese. Otto escursioni che da marzo a ottobre permetteranno ai partecipanti di lasciare le rotte consuete e abituali per avventurarsi tra i sentieri boschivi, su speroni di roccia, in cerca di paesaggi tanto belli quanto incredibili nella Toscana più selvaggia. Gli incontri sono tutti condotti da una Guida Ambientale Escursionistica.

Il primo appuntamento è "Da Poggio all’Aglione a Villamagna", previsto per domenica 24 marzo, lungo le valli dell’Evola e delle Pènere. Si tratta di un percorso di 14 km dalla durata di una giornata, dalle ore 9.00 alle 16.30. Il ritrovo è previsto presso il parcheggio del Parco di Poggio all’Aglione. Il trasferimento avverrà con mezzi propri con pranzo al sacco. L'escursione è gratuita, con prenotazione obbligatoria da effettuare entro e non oltre venerdì 22 marzo.

L'iniziativa è realizzata con la collaborazione dell'Amministrazione comunale di Montaione.

Il programma dei prossimi incontri:

Domenica 7 aprile

Da Collegalli alla FIPILI - Dalle selve remote al caos della superstrada per valli e boscaglie amene

Venerdì 26, sabato 27, domenica 28 aprile

Dalla Pietrina alla Riserva di Monteneroper i botri infernali di Castelvecchio - Dal Santuario della Pietrina al Masso delle Fanciulle per la Riserva di Castelvecchio e il Botro ai Buchi

Domenica 26 maggio

Musicanfibia 2019 - Giornata dei Parchi nell'ANPIL “Alta valle del torrente Carfalo”

Domenica 16 giugno

Montaione Beach - Salti vulcanici e le pozze turchine del torrente Evola

Sabato 6 luglio

Viaggio nelle Pènere 2019 - Una notte al Santuario della Pietrina alla luce delle stellee al racconto fantastico della leggenda della Rupe

Domenica 8 settembre

Da Corazzano a Palaia - Per Collegalli e le valli selvagge del Chiecina e del Chiecinella

Domenica 20 ottobre

Da Montaione a Montaione - Anteprima di Tartufesta 2019

Per informazioni e prenotazioni

Ufficio Informazioni Turistiche di Montaione

tel. 0571699255

turismo@comune.montaione.fi.it

Comune di Montaione

tel. 0571699205

servizituristici@comune.montaione.fi.it

Ecoistituto delle Cerbaie

tel. 340 9847686

a.bernardini@ecocerbaie.it

www.montaionenatura.it

Pubblicato il 17 marzo 2019