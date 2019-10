Ripartono le Proiezioni di Viaggio a cura di Girografando il Mondo: prima tappa la Romania

Tornano con l'autunno le Proiezioni di Viaggio organizzate dall'Associazione Girografando il Mondo di Colle di Val d’Elsa. Gli eventi, tutti ad ingresso gratuito, si svolgeranno come sempre all'interno della saletta della Casa del Popolo, in Piazza Unità dei Popoli. Il primo, invece, martedì 15 ottobre, come da tradizione, sarà nell'Aula Magna del Palazzone, in viale Matteotti 15. A dare il via alla rassegna, alle ore 21.30, sarà il reportage dedicato alla Romania di Iago Corazza e Greta Ropa.

Il reportage

«Un incredibile viaggio in un paese splendido, ancora integro e per certi aspetti addirittura sconosciuto - spiegano gli organizzatori - I pochi stereotipi attraverso i quali la Romania è stata finora raccontata hanno dato vita ad una serie di pregiudizi che hanno mantenuto questo paese fuori dai circuiti del turismo responsabile. Contemporaneamente però questi pregiudizi hanno contribuito a preservare un grande numero di identità culturali, etniche e sociali uniche nel loro genere, che oggi rendono la Romania un luogo così speciale da visitare e da percorrere».

«Oltre al patrimonio di architettura gotica la Romania cattura i viaggiatori tra le foreste e i boschi della regione del Maramures, chiamata anche contrada del legno. La vastità del delta del Danubio lascia scoprire ai visitatori una straordinaria varietà di flora e di fauna, che ne fanno una eccellente meta naturalistica. Gli splendidi monasteri affrescati sono Patrimonio dell’Umanità e castelli come Bran o Peles, splendidamente conservati, rendono omaggio alla maestria degli artigiani romeni svettando nelle foreste. La Romania è il cuore pulsante di un’Europa ancora integra e per certi aspetti sconosciuta che è riuscita in qualche modo a conserve intatta la sua spettacolare identità».

Il programma completo

Martedì 15 ottobre - Aula Magna del Palazzone

Romania: un gioiello segreto nel cuore dell'Europa

di Iago Corazza e Greta Ropa

Giovedì 14 novembre - Saletta Casa del Popolo

Etiopia e Dancalia: paesaggi e colori di straordinaria bellezza

di Elisa Masi e Alberto Bellucci

Giovedì 12 dicembre - Saletta Casa del Popolo

Turchia: viaggio ad Oriente, verso il monte Ararat, l'Armenia e l'Iran

di Aldo Bandini

Giovedì 16 gennaio -- Saletta Casa del Popolo

India: Mumbai e il Maharastra

di Sergio Bracali e Lucia Macinelli

Giovedì 13 febbraio - Saletta Casa del Popolo

Giordania: tesori e misteri avvolti dalle seducenti note dell'ambra

di Francesca Ferriol e Marco Panichi

Giovedì 12 marzo - Saletta Casa del Popolo

Isole Svalbard: un ambiente duro, ma estremamente fragile

di Cristina Dei

Giovedì 16 aprile - Saletta Casa del Popolo

Il Cammino dei Briganti: trekking di sette giorni tra Abruzzo e Lazio

Fotoracconto a cura di Federico, Paolo, Helga e Loris

Giovedì 14 maggio - Saletta Casa del Popolo

Tibet: dalla mistica valle di Kayhmandu al regno delle nuvole

Andrea e Rossella Pacini

Giovedì 11 giugno - Saletta Casa del Popolo

Concorso fotografico "Il viaggio", XXII edizione. Modalità di partecipazione diffuse nelle serate precedenti e presso la Biblioteca Comunale M. Braccagni di Colle di Val d'Elsa

Per informazioni

www.girografando.it

Twitter Girografando

Facebook Girografando il Mondo

Pubblicato il 10 ottobre 2019