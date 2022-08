Riqualificazione viale Marconi, le associazioni: ''Il Comune di Poggibonsi ha dichiarato guerra ai grandi alberi cittadini''

Le associazioni tornano alla carica contro il taglio degli alberi previsto nell'ambito della riqualificazione di viale Marconi a Poggibonsi. Le piante che dovrebbero essere tagliate sarebbero in tutto 12: il progetto riguarda la riqualificazione della storica via poggibonsese, una delle strade di accesso alla città più importanti attraverso la via Cassia.

"Le associazioni che difendono i grandi alberi di Poggibonsi (Rete Toscana in Movimento, Comitato Difensori della Toscana, GrIG Toscana, Rete dei Comitati Ambientalisti Valdelsani, Movimento per la Terra, Coordinamento Merse, Comitato Elsa Viva, Lista civica Noi ci siamo a Casole, Comitato contro l'ampliamento dell'aeroporto di Ampugnano, Comitato per la salvaguardia della Montagnola Senese, Associazione Ampugnano per la salvaguardia del Territorio) hanno inviato lettere e comunicati alle autorità competenti tra cui il Comune chiedendo loro anche un appuntamento, senza però ricevere nessuna risposta - fanno sapere dal Gruppo di Intervento Giuridico - secondo il Comune di Poggibonsi e i suoi amministratori del verde pubblico, non ci può essere convivenza tra cittadini ed Alberi e considerano i grandi Alberi come il primo pericolo da combattere per quella che loro chiamano “sicurezza urbana”. Contro la legge vigente dello Stato, 10/2013, di tutela e sviluppo del verde urbano, hanno dichiarato guerra ai grandi alberi cittadini che vengono capitozzati e rasi al suolo per “riqualificare” strade, piazze e marciapiedi. Non capiscono nemmeno che ogni grande albero non può essere paragonato ad un inerte arredo urbano, una panchina, un palo, un cartello stradale, non può avere lo stesso valore e significato di un pezzo di asfalto o una pietra rialzata da una radice vivente che soffoca. La “riqualificazione” praticata dal Comune di Pogibonsi è semplice cementificazione, mineralizzazione, sterilizzazione".

"Per questo Poggibonsi si è tappezzata di manifesti per informare tutti i cittadini del nuovo scempio di verde urbano che il loro Comune si appresta a compiere in viale Marconi - concludono - dimenticandosi che lo stesso viale è la storica via Cassia tutelata dalla legge dello stato come bene culturale. E’ indecente rendersi conto dalla risposta che il Comune ha dato all’Istanza del Gruppo di intervento giuridico perchè non sanno nemmeno come e perchè una strada pubblica realizzata da più di 70 anni sia "bene culturale" per legge senza che lo riconosca il Comune interessato".

Pubblicato il 4 agosto 2022