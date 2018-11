Riscoprire la storia di Poggibonsi attraverso un progetto sulla Prima Guerra Mondiale

c

Mercoledì scorso al Teatro Politeama di Poggibonsi i ragazzi delle scuole medie poggibonsesi insieme ad alcune classi dell'Istituto Roncalli e del Liceo Alessandro Volta si sono riuniti per commemorare la fine della Prima Guerra Mondiale.

L’iniziativa faceva parte della rassegna organizzata dal Comitato Poggibonsese per il Centenario della Prima Guerra Mondiale con l'Associazione Storica Poggibonsese, l'UNUCI Siena, l'Unicoop Firenze in collaborazione con l'associazione Via Maestra Centro Commerciale Naturale.

A presentare l'evento la professoressa Fiorella Cilemmi che, assieme al Prof. Claudio Rugi, ha coordinato il progetto "Il cammino della memoria" a cui hanno attivamente partecipato la classe III B del Comprensivo 1 e la III F del Comprensivo 2. Da tale progetto, fortemente voluto e sponsorizzato dall'Unicoop Firenze con la collaborazione delle associazioni A.Sto.P e UNUCI e patrocinato dal Comune di Poggibonsi, è nato un libro presentato il 17 ottobre presso la Sala Soci Coop di Via Trento a Poggibonsi.

Proprio questi ragazzi sono stati tra i protagonisti della mattinata, leggendo i nomi di tutti i poggibonsesi caduti nella guerra e partecipando al dolore di una comunità ferita negli affetti più cari con la lettura di brani di lettere di quei giovani, ma soprattutto affidando a tutti i presenti le loro riflessioni sull'inutilità della guerra.

Come hanno voluto evidenziare i ragazzi della III F del Comprensivo 2 insieme alla loro insegnante Rita Aminti nell'introduzione alla sezione "La Grande Storia nelle vie", questo progetto ha insegnato loro ad alzare il naso dal telefonino e a porsi delle domande riflettendo su cose che spesso neppure notano. Eppure la storia li aspettava sulle strade che percorrono sempre, lì hanno incontrato eroi, ragazzi anche poco più grandi di loro che cento anni prima furono chiamati a partecipare ad una guerra e che morirono lontano da casa. Sicuramente questo ha fatto apprezzare ancora di più il mondo di pace in cui vivono.

«Abbiamo scoperto giovani poggibonsesi morti proprio in quelle battaglie a cui Poggibonsi ha dedicato vie, come Montegrappa o Col di Lana, e scoperto giovani poco più grandi di loro, come Socrate Sardelli che morì nel 1915 a guerra penna iniziata, a soli 18 anni», commenta la professoressa Silvia Cortigiano della media Marmocchi a cui era stata affidato il capitolo "Il dolore nelle pietre".

Molto emozionante e coinvolgente è stato l'intervento di Letizia Fuochi, regista, attrice e autrice che svolge la sua principale attività nel Teatro canzone. Infine, dopo l'introduzione del Prof. Claudio Biscarini, l'evento si è concluso con la proiezione del film "La Grande Guerra".

Pubblicato il 3 novembre 2018