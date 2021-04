Ristoratrice toscana in ginocchio alla manifestazione di Roma: ''Aiutateci, siamo disperati''

"Aiutateci, ve lo chiedo per piacere. Ve lo chiedo in ginocchio". E' questo il grido di dolore di Chiara, la ristoratrice 50enne Toscana che a margine della manifestazione di Roma al Circo Massimo è arrivata ad inginocchiarsi chiedendo aiuto alle istituzioni, così come riporta l'agenzia Dire. "Aiutateci, siamo disperati. Non ce la facciamo più a dire è arrivata la bolletta, come la paghiamo?, è arrivato l’affitto cosa gli diamo?". Questo l'appello della donna al governo Draghi, al culmine di giorni in cui in tutto il paese si levano grida di protesta e manifestazioni per le prolungate chiusure.



Pubblicato il 14 aprile 2021