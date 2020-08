Ristoro abbonamenti, a breve online la modulistica necessaria

In merito al ristoro degli abbonamenti ai servizi di Tpl non usufruiti durante il periodo di lockdown legato al Covid-19, la Regione Toscana ha diffuso oggi (martedì 4 agosto) le linee guida per l’attuazione dell'art. 215 del Decreto Legge 34 del 19 maggio 2020, convertito con la legge di conversione n.77 del 17 luglio 2020.

Le aziende di trasporto si stanno quindi omologando a quanto disposto dalla Regione: Tiemme pubblicherà a breve sul proprio sito web www.tiemmespa.it le modalità operative per presentare la richiesta di ristoro, che avverrà tramite l’emissione di un voucher o tramite il prolungamento della durata dell'abbonamento.

L’azienda precisa che la richiesta dovrà avvenire esclusivamente utilizzando l’apposita modulistica che sarà scaricabile online. Le richieste pervenute nelle scorse settimane non saranno processate se non inviate nuovamente seguendo le nuove procedure.

Pubblicato il 5 agosto 2020