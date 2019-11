Robotica: se ne parla al Roncalli con il prof. Prattichizzo

Prosegue all’IIS Roncalli di Poggibonsi la rassegna Caffè Scientifici, incontri con la Scienza su tematiche di attualità, organizzati dagli studenti del Liceo Scientifico delle Scienze Applicate e dai docenti Gabriele Chemello e Gianna Trapassi, referenti del progetto. Venerdì 15 novembre, alle 16.30 in aula magna, appuntamento con il Professor Domenico Prattichizzo dell’Università degli Studi di Siena che terrà la conferenza La robotica indossabile per il miglioramento della qualità della vita.

«Siamo il polo tecnologico della Valdelsa e la robotica è al centro dei percorsi formativi dei nostri studenti, in maniera trasversale ai vari indirizzi, dal tecnologico all'economico passando per il liceo delle scienze applicate - commenta il Dirigente Scolastico Gabriele Marini - Ci teniamo dunque a contribuire, anche con incontri come questo, alla diffusione delle innovazioni robotiche e ad orientare i nostri studenti sulle possibilità di formazione e di impiego post diploma in questo settore».

Il Professor Prattichizzo è laureato in ingegneria elettronica presso l’Università di Pisa, è Professore ordinario di Robotica presso il Dipartimento di Ingegneria del’Informazione e Scienze Matematiche dell’Università di Siena. Dal 2009 è Senior Scientist presso l’Istituto Italiano di Tecnologia di Genova. Nel 1995 è stato Ricercatore ospite al “Artificial Intelligence Laboratory” del Massachusetts Institute of Technology (MIT) USA. E’ presidente della Eurohaptics Society e co-fondatore di WEART, Wearable Robotics Technologies. Dal 2014 è membro senior dell’IEEE Robotics and Automation Society e del Cosiglio Esecutivo di Euro Haptics Society. Nel 2010 ha coordinato il progetto REMOTOUCH, sulla comunicazione tattile; dal 2013 al 2017 è stato Coordinatore di dieci centri di ricerca europei nel Progetto WEARHAP (Wearable Haptics for Humans and Robots). Nel 2017 alla wearRAcon, la Wearable Robotics Association ha selezionato il progetto sul “Sesto dito robotico” come uno dei progetti più innovativi. Ha fondato il SIRSLab (Siena Robotics and Systems Laboratory) dell’Università di Siena.La sua attività di ricerca è indirizzata verso la robotica indossabile, la robotica per la riabilitazione, la percezione aptica, la manipolazione robotica e il visual servoing (asservimento visivo).

Durante la conferenza La robotica indossabile per il miglioramento della qualità della vita si soffermerà su una robotica molto leggera, indossabile, che permette di aiutare persone con disabilità. Parlerà anche delle tecnologie per il tatto che sta sviluppando il SIRSLab, il Siena Robotics and Systems Lab. In particolare, delle frontiere della ricerca nel tatto per la realtà virtuale e aumentata nel mondo dei video games e del medicale. Interverrà sui nuovi lavori del futuro e su quale può essere il modo migliore per arrivare preparati al mondo che verrà.

Gli incontri proseguiranno giovedì 12 dicembre alle 16.30 con la Prof.ssa Mariagrazia Portera dell’Università di Firenze “Perché ci piacciono le cose belle? Charles Darwin e l’estetica evoluzionistica”, venerdì 14 febbraio 2020 alle 16.30 con il Dottor Stefano Buttò dell’ Istituto Superiore di Sanità “L'HIV: un mutaforma tra Proteo e Ulisse”, Giovedi 19 marzo 2020 alle 15.30 con il Prof. Gianvito Martino dell’ Istituto Scientifico San Raffaele Milano Il cervello e il suo funzionamento.

È previsto un coffee break a cura del bar dell’istituto.

Tutte le informazioni sull’ Istituto Roncalli sul sito www.iisroncalli.edu.it.

Pubblicato il 11 novembre 2019