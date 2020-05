Rossi: cautela per le riaperture tra le regioni

In un’intervista video rilasciata questa mattina a Sky, Enrico Rossi, presidente della Regione Toscana, ha espresso il suo parere in merito all’apertura tra le regioni prevista per il 3 giugno ed ha ammesso "un sentimento diffuso di preoccupazione".

“Visto questo impatto così pesante che mantiene ancora la Lombardia, anche se in riduzione, anche se i numeri ormai sono ormai sotto controllo, forse sarebbe il caso a mio parere di fare un ragionamento di articolazione, un ragionamento di semplice buonsenso. Penso che aspettare una settimana ed arrivare anche in Lombardia ad un numero di contagi molto ridotto, darebbe sicurezza a tutta l’Italia, e forse si potrebbe riaprire con maggiore tranquillità”.

Pubblicato il 31 maggio 2020