Sabato 12 marzo 2022 si celebra la ''Giornata Nazionale contro la violenza sugli operatori sanitari''

L'Asl Toscana sud est, in linea con le indicazioni della Regione Toscana, celebra la “Giornata Nazionale contro la violenza sugli operatori sanitari” che concentra la sua attenzione non solo sugli eventi in cui i lavoratori sono minacciati, aggrediti o abusati nel loro posto di lavoro, ma anche per ribadire il sostegno e la vicinanza ai propri operatori che in questi anni sono stati oggetto di minacce e offese. I professionisti sanitari dell'Azienda sono inesauribili motori del Sistema Sanitario Nazionale e affrontano ogni giorno, con perseveranza, tutte le sfide necessarie per garantire servizi puntuali ed efficienti. In questi anni vi è stato un impegno costante al fine di individuare tutte le possibili strategie per ridurre i rischi.

Nel solo anno 2021 sono stati segnalati, nell’ambito dell'Asl Toscana sud est, 128 episodi di aggressione, un numero quasi quadruplicato rispetto all’anno precedente. E' presumibile che questo aumento sia correlato all'emergenza Covid, che ha portato varie restrizioni e un diffuso disagio psicologico ed emotivo, sia nei pazienti e loro familiari, sia tra gli operatori sanitari. Tra i casi di violenza segnalati nel 2021, nel 23% dei casi si è trattato di episodi di violenza fisica e nel 77% di violenza verbale. Nella maggior parte dei casi le vittime sono stati infermieri (57,7%) e, dato importante è che oltre l'80% di questi eventi riguardano le donne. In questi casi l'Azienda ha messo a disposizione un sostegno psicologico allo sportello d’ascolto per le vittime di violenza e aggressione.

Questi dati, in linea con quelli nazionali, sono il frutto di un monitoraggio realizzato attraverso un questionario specifico per operatori del pronto soccorso e di altre strutture aziendali, e purtroppo sono solo una minima parte rispetto a quelli che realmente si verificano giornalmente nelle strutture sanitarie. Da questo monitoraggio emerge anche che la percezione del rischio di aggressione è più elevata nelle donne che lavorano in sanità, che manifestano maggiori timori di incorrere in situazioni potenzialmente pericolose. Oggi l'Asl Toscana sud est, soprattutto, vuole rinsaldare l’alleanza tra sistema sanitario e cittadini quale unica strada da percorrere per mantenere gli alti livelli di assistenza e cura che sono stati raggiunti. L'Azienda vuole ringraziare tutti coloro che, pur in questa difficile fase, hanno confermato la fiducia nei servizi, nel rispetto e nella stima reciproca con gli operatori.

Pubblicato il 12 marzo 2022