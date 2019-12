San Gimignano, arriva il nuovo 'Il Sindaco Informa'

E' in distribuzione in questi giorni a San Gimignano il rinnovato "Il Sindaco Informa" con il quale l'Amministrazione comunale si impegna a far conoscere alla cittadinanza gli impegni e i progetti messi in pratica. Lo annuncia il sindaco Andrea Marrucci in un post su Facebook.

«In questi primi mesi di governo stiamo cercando di mettere subito in pratica quanto affermato in campagna elettorale - si legge nella prima pagina -. Vi terremo informati di tutto ciò e di molto altro ancora anche grazie a questo rinnovato Sindaco Informa, che proverà a raccontare il progetto di continuità per il quale ci siamo impegnati con tutti i sangimignanesi».

L'ultimo periodico dell'amministrazione risale al gennaio del 2016. In questo primo e nuovo numero la consegna della Costituzione ai nuovi diciottenni, la festa della Toscana, il Capodanno a San Gimignano, ma anche informazioni utili sulla raccolta dei rifiuti e le iscrizioni a scuola. Tutti i numeri saranno presto consultabili anche sul sito del Comune.

Pubblicato il 30 dicembre 2019