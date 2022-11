San Gimignano, l'associazione Il Pentagramma organizza 30 eventi per festeggiare 30 anni di storia

Trenta eventi per celebrare trent’anni di attività. Così il Pentagramma di San Gimignano ha scelto di spegnere le candeline da novembre fino ad aprile nel ristrutturato auditorium dell'associazione musicale. Tanti appuntamenti con la cultura e la bellezza, "perché tutti abbiamo bisogno di prenderci cura della nostra anima, di dissetarla, di coccolarla, e lo possiamo fare attraverso l'arte, le relazioni sane, la condivisione, lo stare insieme in un tempo lento che ci permetta di entrare in contatto con la nostra dimensione più profonda" sottolinea Ivan Morelli, pianista, violinista e Counselor, direttore artistico dell'associazione dal 2009.

Su questa visione infatti si intrecciano i 30 eventi, almeno 5 ogni mese, suddivisi per tipologia, allargando così i propri confini oltre la musica.

Spazio Classica, Spazio Moderna, Spazio Kids, Spazio Teatro, Spazio Libri, Spazio Benessere, Spazio Libri, Spazio Esposizioni, sono i contenitori che presenteranno un evento ogni mese, con la partecipazione di artisti locali, giovani musicisti emergenti, scrittori da tutta Italia, esperti di discipline del benessere, pittori, fotografi e tanti laboratori per i bambini tra musica, parole, colori e tanto divertimento.

Le celebrazioni e gli appuntamenti prenderanno il via questo fine settimana di novembre: domani, venerdì 18 alle 21, un incontro per parlare di Counseling con esperti di Aspic Toscana, una delle realtà più importanti con una esperienza ventennale sul territorio; sabato 19 alle 10 il laboratorio creativo Parole&Musica per bambini dai 5 ai 10 anni con Riccio e Cencetti; domenica 20 alle 17.30 al pianoforte Ivan Morelli per un concerto interamente dedicato al compositore Ludovico Einaudi. Si proseguirà sabato 26 con il compleanno di Radio Rosa per spazio libri e domenica 27 con I Comici Ritrovati, sempre alle 17.30.

Per realizzare questo ricco cartellone il Pentagramma si è avvalso della preziosa collaborazione della Dalet Illustrolibreria e I Comici Ritrovati, oltre ovviamente alla Proloco di San Gimignano e all'indispensabile sostegno del Comune di San Gimignano che non è mai mancato in 30 anni di attività. Numerosi anche gli sponsor tra cui spicca il contributo dello scrittore sangimignanese Walter Vettori.



Il Pentagramma nasce nel 1992 a San Gimignano, impegnandosi sempre per la diffusione della cultura musicale attraverso i corsi per bambini e adulti, insieme a numerose altre attività per la comunità (laboratori vari in ambito scolastico, presso la casa di reclusione, presso la casa di accoglienza, presso la casa di riposo), distinguendosi nella val d'Elsa per la quantità e la qualità di eventi realizzati ogni anno, dall'opera lirica, ai concerti da camera, ai concerti moderni spaziando dal Rock, al Jazz al Folk fino al Cantautorato italiano. Per approfondimenti e informazioni sugli eventi è possibile consultare la pagina Facebook Il Pentagramma o il sito web www.ilpentagramma-sangimignano.org. Per partecipare agli eventi è raccomandata la prenotazione che può essere effettuata inviando un messaggio al 340/2788154, contattando la Proloco allo 0577/940008, oppure scrivendo ad ass.pentagramma@libero.it.

Copyright © Valdelsa.net



Potrebbe interessarti anche: Al Liceo Volta di Colle torna il festival 1,2,3... SCIENZA

Torna alla home page di Valdelsa.net per leggere altre notizie

Pubblicato il 17 novembre 2022