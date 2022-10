San Gimignano, lo sfogo sui social del sindaco Andrea Marrucci

Andrea Marrucci, sindaco di San Gimignano, come tanti altri amministratori locali toscani e di altre regioni, esprime il proprio sconcerto su Facebook per l'esclusione di intere regioni, come la Toscana, dai fondi da 300 milioni ai piccoli enti.

"Bando nazionale rigenerazione urbana per comuni sotto 15.000 abitanti: una vergona tutta italiana! Mi unisco alla denuncia del Presidente di Anci, Antonio Decaro, e del Presidente di Anci Toscana, Matteo Biffoni, sulla gestione e poi sugli esiti del bando per i nostri comuni per la rigenerazione urbana.

Un bando assurdo fin dall'inizio, concepito con meccanismi vessatori e mortificanti per le autonomie locali, con aberrazioni giuridiche inconcepibili e con utilizzo di un fattore dirimente, l'ISVM (l'Indice di Vulnerabilità Sociale e Materiale - IVSM, ISTAT) del tutto obsoleto e iniquo.

Risultato? Zero progetti finanziati in Regione Toscana e in tante altre regioni del centro-nord. Se si voleva premiare il sud, cosa legittima e anche necessaria, bastava dirlo: lo avremmo compreso e non avremmo speso tempo e risorse per associarci con altri comuni e pensare ai progetti.

Per noi c'era in ballo la rigenerazione urbana della stecca dell'ex magazzino del Consorzio Agrario per farne il secondo lotto del Centro Civico Comunale "Le granaglie", cioè uno spazio attrezzato, sicuro e moderno per i sangimignanesi, dove poter svolgere conviviali, presentazioni, performance, convegni e manifestazioni (pensiamo all'anteprima della Vernaccia) e un centro di documentazione sul Fiume Elsa in accordo e sinergia con il Comune di Barberino Tavarnelle.

Non molliamo la presa sulla ricerca di finanziamenti per dare alla nostra comunità spazi adeguati e dove fare aggregazione sociale, ma questo bando e questo esito vanno denunciati come un buco nell'acqua dello Stato centrale".

Anche il sindaco David Baroncelli di Barberino Tavarnelle ha espresso il proprio disappunto per l'esclusione dai fondi per la rigenerazione urbana. Il Comune di Barberino Tavarnelle, come San Gimignano e come gli altri enti locali della Toscana con meno di 15.000 abitanti, non beneficerà delle risorse ministeriali del PNRR.

