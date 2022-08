Sanità digitale, da lunedì 8 agosto al via le prenotazioni online per i prelievi si sangue a San Gimignano e Casole D'Elsa

Si amplia in Provincia di Siena la prenotazione online grazie a ZeroCode, il servizio regionale di sanità digitale per effettuare gli esami ematici. Da lunedì 8 agosto infatti questa innovativa modalità, che evita code nelle sale di attesa o lunghe telefonate per fare gli esami del sangue, sarà disponibile anche nei Comuni di Casole D'Elsa e San Gimignano. Per chi deve fare le analisi del sangue la procedura è semplice e intuitiva e si può fare in pochi click andando sul portale: https://zerocode.sanita.toscana.it/ oppure utilizzando la app Toscana Salute, in totale autonomia e a qualsiasi ora del giorno e della notte, festivi compresi. Prima di accedere è necessario avere a disposizione la ricetta dematerializzata (ricetta bianca), e non quella rossa, il codice fiscale e il numero di cellulare. A quel punto si seleziona la provincia e il Comune; il presidio o il distretto preferito; si inserisce il codice fiscale e il numero di ricetta elettronica; si sceglie la data e l’ora in cui si vuole effettuare il prelievo del sangue.

Completata la prenotazione si riceve un sms di conferma. Per gli esami del sangue delle donne in gravidanza il numero di ricetta è disponibile nell'app “hAPPyMamma” per coloro che hanno attivato il libretto digitale. Le persone che invece sono sprovviste di smartphone o computer possono telefonare al numero 0577 767676 del Centro Unico di Prenotazione (CUP) dell'Azienda Sanitaria per la provincia di Siena, dal lunedì al venerdì dalle 8 alle ore 18, ed effettuare la prenotazione tramite l’operatore. Chi non è in possesso di ricetta dematerializzata potrà accedere ai centri prelievo selezionando nel totem all'ingresso "prelievi senza prenotazione", con questa modalità non sono garantiti tempi di attesa in quanto la precedenza è garantita ai prenotati sul nuovo sistema. Nelle prossime settimane il sistema sarà gradualmente esteso a tutto il territorio provinciale dismettendo il vecchio portale: usl7.zerocoda.it.

Pubblicato il 3 agosto 2022