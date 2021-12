Sciacallo dorato avvistato nel pratese: non era mai successo in Toscana

Un raro esemplare di sciacallo dorato è stato avvistato in Toscana, a Cava Volpaie, l'oasi della biodiversità poco sopra l'abitato di Bagnolo, nel comune di Montemurlo (Prato), nella notte scorsa durante un appostamento notturno con le fototrappole di Fondazione Parsec e Natural Oasis.

Un evento eccezionale: lo sciacallo dorato, scientificamente Canis aureus, non aveva mai varcato l'Appennino prima d'ora, l'avvistamento ha destato stupore poichè si tratta di un animale non endemico della zona bensì originario dell’Europa orientale e dell’Asia. In Italia ci sono stati alcuni avvistamenti in precedenza in in Friuli Venezia Giulia e in Trentino.

Video da Youtube Notiziediprato



Pubblicato il 8 dicembre 2021