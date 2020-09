Sciopero scuola: giovedì 24 e venerdì 25 due giorni di manifestazioni in tutta Italia

"Uno sciopero che fa paura alle istituzioni, al punto da spingere il presidente della Commissione di Garanzia, Giuseppe Santoro Passarelli, a intervenire a gamba tesa da un lato riconoscendo la fondatezza dei motivi dell’agitazione, dall’altro invocando la precettazione di tutto il personale - rende noto in una nota stampa sul proprio sito l'Usb, Unione sindacale di base.

"USB nei mesi dell’emergenza ha monitorato le azioni del Ministero dell’Istruzione, ultime quelle per la riapertura degli istituti scolastici, e il risultato è miserevole: investimenti scorretti e inadeguati, interventi sull’edilizia scolastica praticamente nulli, complicazioni derivanti dalle innovazioni al sistema di reclutamento dei supplenti".

"Abbiamo così classi pollaio, mancanza di banchi e DPI, decine di migliaia di cattedre vuote, precari in attesa, ATA insufficienti rispetto ai nuovi compiti, personale internalizzato spesso in regime di part-time perché i contratti full-time (che comunque scadranno il 31 dicembre) sono a macchia di leopardo. Il tutto senza mai avviare un vero confronto con lavoratori e studenti".

"La propaganda governativa e dei sindacati concertativi dice invece che tutto va per il meglio, e su questa si fonda l’attacco a USB e alle organizzazioni che con noi hanno promulgato lo sciopero. Giovedì e venerdì saranno due giorni di manifestazione comune del disagio, della sofferenza personale e lavorativa, dell’ambizione di svolgere il proprio lavoro in sicurezza e stabilmente!"

In Toscana appuntamento domani per la manifestazione a Firenze in piazza Santissima Annunziata alle ore 9,30.

Pubblicato il 24 settembre 2020