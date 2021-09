Intervento del 118 dell'Asl Toscana sud est per in incidente stradale avvenuto alle 16.23 a Montepulciano in via Duccio Galimberti. Dinamica scooter contro auto, ferito un ragazzo di 18 anni, trasportato in codice 2 al pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria alle Scotte da Pegaso 2. Sul posto l'automedica del 118, la Pubblica Assistenza di Torrita di Siena, Vigili del fuoco, Polizia municipale di Montepulciano.

Pubblicato il 12 settembre 2021