Scuola e coronavirus, domani al Roncalli le attività didattiche proseguiranno in presenza

Domani le attività didattiche proseguiranno in presenza. Nel nuovo Dpcm, in vigore fino al 24 novembre, all'art. 1, comma 9, lettera "s", si prospetta la didattica a distanza per le scuole secondarie di secondo grado per almeno il 75% delle studentesse e degli studenti. Viene però specificata la necessità della comunicazione dalle autorità locali, regionali, sanitarie rispetto alle situazioni critiche e di rischio. Pertanto si deve attendere l'ordinanza della Regione Toscana e le indicazioni applicative da parte del MIUR. Le attività didattiche proseguiranno in presenza, fino a nuova disposizione.

Pubblicato il 25 ottobre 2020