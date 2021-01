Scuola, oggi il ritorno in classe in Toscana

Didattica in presenza al 50% da oggi 11 gennaio 2021 anche nelle scuole superiori, così come stabilito dal governo. Succede in Toscana e (purtroppo) solo in altre due regioni, Abruzzo e Valle d'Aosta. Tutti gli altri territori infatti hanno deciso di rinviare alle prossime settimane le riaperture delle aule.

E proprio questa mattina la Ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina ha dichiarato a Radio Rai 1 come sia "Difficile per gli studenti comprendere perchè non rientrano a scuola, capisco le loro frustrazione: la scuola è un diritto costituzionale se a me avessero tolto la scuola non sarei probabilmente qui - prosegue la Ministra - Nelle regioni a fascia gialla tutto è aperto tranne la scuola superiore e questo creerà profonde cicatrici, i ragazzi hanno bisogno di sfogare la loro socialità. Si fa l'errore di credere che la scuola non produca incassi: se io chiudo un negozio so purtroppo quanto ho perso, sulla scuola questo discorso non si fa ma i costi sono altissimi. Sono molto preoccupata, oggi la dad non può più funzionare, c'è un black out della socialità, i ragazzi sono arrabbiati, disorientati ed sono preoccupata per il deflagrare della dispersione scolastica".

Pubblicato il 11 gennaio 2021