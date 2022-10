Sei Toscana: aperte le selezioni per addetti alla raccolta e spazzamento

Sei Toscana, gestore unico dei servizi di igiene ambientale nel bacino dell’Ato Toscana Sud, è una delle più importanti e strutturate utility del panorama regionale. La società svolge servizi ambientali in un territorio molto ampio, che copre oltre la metà dell’intera regione, racchiudendo 104 comuni: 35 della provincia di Arezzo, 28 della provincia di Grosseto, 35 della provincia di Siena e 6 livornesi del comprensorio della Val di Cornia.

La società è interessata da un percorso di crescita e sviluppo che mira a definire un quadro organico di interventi di efficientamento della gestione e dei processi aziendali che portino ad una miglior qualità dei servizi svolti a beneficio dei cittadini e delle imprese del territorio.

Per questo, Sei Toscana è alla ricerca di addetti ai servizi territoriali di raccolta e spazzamento da inserire nel proprio organico con contratto a tempo indeterminato e full time. I candidati dovranno avere un’età compresa tra i 18 e i 45 anni ed essere in possesso almeno della patente B. Costituisce inoltre titolo preferenziale il possesso della patente C e CQC. Non è necessario avere una precedente esperienza nel settore.

La ricerca di personale è funzionale allo sviluppo delle attività su tutto il territorio dell’Ato Toscana Sud, nelle sedi operative dislocate nelle province di Arezzo, Grosseto, Siena e nella Val di Cornia.

Saranno prese in considerazione esclusivamente le candidature, corredate da CV, pervenute entro il 28 ottobre 2022 all’indirizzo recruiting@seitoscana.it. Tutti i candidati e le candidate sono invitati a leggere l’informativa privacy su www.seitoscana.it/privacy/informativa-privacy-cv.

Pubblicato il 8 ottobre 2022