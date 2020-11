Servizi Asl più lenti a causa di un guasto tecnico

L'amministrazione regionale, scusandosi per i disagi, ha messo in campo tutto il personale tecnico e le soluzioni tecnologiche e sarà al lavoro per tutta la notte per risolvere il problema.

In riferimento ai problemi informatici della piattaforma informatica della Regione Toscana TIX, il suddetto sistema controlla anche prenotazione, effettuazione e lettura dei tamponi. È quindi possibile che si possano verificare disagi nella giornata di domani anche in questo settore.

Pubblicato il 2 novembre 2020