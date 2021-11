Maghi e folletti, street band e spettacoli itineranti, pattinaggio su ghiaccio e altre attrazioni per tutte le età. E poi Babbo Natale, che farà la sua comparsa in numerose occasioni e in molteplici rappresentazioni, anche nel corso della stessa serata. Da Sabato 20 novembre si accendono le “Magie di Natale” a Castelfiorentino, scandite dalle Luminarie che renderanno ancor più suggestiva l’atmosfera natalizia a partire dalle 17.30.

Organizzato dall’associazione del CCN “Tre Piazze”, dal Comune di Castelfiorentino e da Confesercenti in collaborazione con Proloco, il programma prevede un nutrito calendario di eventi fino al 9 gennaio, con i negozi sempre aperti anche la domenica.

Avvio come dicevamo sabato 20 novembre con l’apertura in Piazza Gramsci della Pista di pattinaggio su ghiaccio (ormai un classico, particolarmente gradito ai giovani) e altre attrazioni, che insieme alla pista di pattinaggio rimarranno aperti anche gli altri giorni della settimana. Nel pomeriggio, tante iniziative in concomitanza con il “Sabato dantesco”: alle 15.00 inaugurazione al “leccio” della statua dedicata a Dante, opera di Sonia Rossetti (con il contributo di Calugi Tartufi); a seguire. conferenze e premiazione del concorso audiovideo al Teatro del Popolo, mostra all’Oratorio di San Carlo e accensione delle Luminarie.

Domenica 21 novembre (negozi aperti) giornata dedicata alla rievocazione della pace dopo Montaperti con mercato medioevale, giochi e laboratori in Piazza Kennedy (dalle 10.00 in poi) e Corteo storico dalle 15.30 nelle vie del centro storico. Sabato 27 novembre comicità, musica e cabaret sulla pista di pattinaggio con Micht da Radio 105 e Le Jene e Max dei Fichi d’India, mentre domenica 5 dicembre le “magie natalizie” prenderanno vita con il Mago Willy Wonka, i folletti di Natale e uno spettacolo di burattini. Babbo Natale “in walk” farà la sua comparsa a partire dall’8 dicembre (mercoledì) attraverso varie interpretazioni, mentre domenica 12 dicembre largo al “festival natalizio” con street band e flash mob teatrale per le vie del centro. Domenica 19 dicembre momento clou con una vera e propria “invasione” dei Babbo Natale lungo le vie del centro storico, per la gioia di tutti i bambini. Finale a gennaio con il “Befana Day” (6 gennaio) e le “Note natalizie” (9 gennaio).in concomitanza con l’avvio dei saldi.

"Magie di Natale" - osserva il Presidente dell’associazione del CCN Tre Piazze, Pier Riccardo Olivari - torna con l’edizione 2021 nelle vie del borgo, invase da installazioni luminose e da tanti eventi. Per la prima volta - sottolinea Olivari - siamo riusciti insieme ai commercianti al di là del ponte ad illuminare anche via Benozzo Gozzoli e via Duca D 'aosta. Ci saranno inoltre punti di ristoro e occasioni di intrattenimento, come la pista di pattinaggio su ghiaccio e le giostre per i bambini. Un ringraziamento a tutti i commercianti e alle persone che renderanno magico questo Natale. Vi aspettiamo a Castelfiorentino”.

"Quest'anno il Natale assume un significato ancora più importante - dichiara Gianluca D'Alessio, Responsabile Confesercenti Empolese-Valdelsa - ognuno di noi ha vissuto sulla propria pelle un periodo buio, il 2021 deve essere l'anno delle fiducia e della ripartenza. Un centro illuminato e ricco di iniziative come quello di Castelfiorentino non può che trasmettere un messaggio incoraggiante. Ovviamente anche per le attività economiche l'attesa è tanta. il periodo natalizio è da sempre il più importante dell'anno, quest'anno a maggior ragione. Ottenere buoni risultati adesso vuol dire avere capacità di investimento per affrontare il prossimo anno. I dati lo dimostrano, dove si riesce ad organizzare un palinsesto importante la propensione all'acquisto è maggiore. Sono convinto che la città non deluderà le aspettative”.

“Questo programma natalizio, che apre con il botto in questo fine settimana - sottolinea l’Assessore al Commercio, Simone Bruchi - segna il rilancio del nostro centro, reso suggestivo dalle Luminarie e dalle numerose iniziative promosse dai commercianti, in collaborazione con il Comune, Confesercenti e Proloco. Un lavoro di squadra che si dimostra sempre più prezioso per far ripartire un pezzo importante della nostra economia e soprattutto ritrovare la voglia di stare insieme dopo un anno davvero difficile. E credo non ci possa essere occasione migliore come questo periodo, animato dalla magia dell’atmosfera natalizia”.



Pubblicato il 20 novembre 2021