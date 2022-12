Si chiude con una vittoria l'anno del Valdelsa Basket

Si conclude con una vittoria netta l'ultima partita dell'anno degli Sporkenz che si impongono tra le mura di casa per 79-44 contro Cus Firenze Basket. Una gara dove fin da subito i biancorossi impongono il loro ritmo con una difesa superba che porta quarto dopo quarto ad incrementare il vantaggio fino al gap finale. I tabellini della partita per i biancorossi: Bruni, Ceccatelli, Noviello 11, Cucini 13, Capaccio 8, Di Renzo 11, Moroni 8, Peruzzi V. 8, Peruzzi A. 12, Bardini 3, Rettori 2, Lari 3.

Arriva dunque il momento di tirare un po' le somme di questa prima parte del campionato e della prima esperienza per la società Valdelsa Basket in un campionato di Serie D. La Dirigenza del Valdelsa Basket era consapevole che il gruppo di ragazzi colligiani storico aveva esperienza con diversi campionati di livello alle spalle, ma nessuno si sarebbe aspettato da neopromossi questa forza e continuità che ci portano ad entrare nella pausa natalizia con i biancorossi in seconda posizione solitaria del girone A, a due punti dalla capolista Sansepolcro, e con la terza posizione dietro a 6 punti. A questo va aggiunta la conquista delle Final Four di Coppa Toscana, che si disputeranno il 3-4 Gennaio a Cecina, dove i nostri ragazzi guidati da Coach Frati ed il vice Labardi, avranno la possibilità di lottare per provare a portare a Colle il primo trofeo senior della società. Un appello quindi per tutti i tifosi biancorossi che vorranno seguire la squadra in trasferta Martedì 3 Gennaio alle ore 21 a Donoratico, per supportare i ragazzi del Valdelsa Basket che proveranno a compiere l'impresa.

Pubblicato il 21 dicembre 2022