Intervento del 118 dell'Asl Toscana sud est alle 16.21 in via Procacci a Sinalunga, per il ribaltamento di un Ape car: un uomo di 82 anni è stato trasportato in codice 2 al pronto soccorso dell'ospedale di Nottola. Sul posto i sanitari del 118, la Misericordia di Rapolano Terme., Carabinieri, Vigili del Fuoco

Pubblicato il 13 settembre 2021