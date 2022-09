''Siamo anche sport'', torna dopo due anni a Poggibonsi la giornata ginnico ricreativa di Anffas e UPP

Dopo due anni di stop torna con grande entusiasmo ‘Siamo anche sport’, la giornata ginnico ricreativa promossa da Anffas Altavaldelsa onlus insieme all’Unione Polisportiva Poggibonsese. Un evento giunto all’edizione numero 40 che si propone di costruire esperienze di integrazione e inserimento di persone con disabilità attraverso lo sport. La giornata ginnico ricreativa si svolgerà venerdì 23 settembre presso gli impianti sportivi del Bernino.

“Per noi è una giornata sempre emozionante – ricorda la presidente Anffas Lucia Semplici - che vede la partecipazione di numerose delegazioni provenienti da tutta la Toscana, con atleti, accompagnatori, volontari, operatori e famiglie che si ritrovano a Poggibonsi per questo evento di sport, inclusione, amicizia. Quest’anno l’emozione è ancora più forte perché questa è l’edizione della ripartenza dopo due anni in cui abbiamo dovuto sospendere questo tipo di attività. Grazie all’UPP e a tutti coloro che contribuiscono alla realizzazione della giornata, grazie alle scuole che come sempre saranno con noi e grazie a tutti coloro che vorranno partecipare”.

“Siamo anche sport” vedrà la partecipazione di atleti e delegazioni provenienti da tutta la Toscana che si confronteranno nell’arco della mattinata in varie gare sportive, quale momento di scambio e aggregazione. Alle 9,30 inizieranno ad arrivare le rappresentanze presso gli impianti del Bernino e alle 10,30 inizieranno le gare che, come consueto, avranno come pubblico anche gli studenti e le studentesse delle scuole di Poggibonsi. Gli atleti si sfideranno nel lancio del vortex maschile e nel lancio del vortex femminile, nei 50 metri piani maschile e nei 50 metri piani femminili, nel tiro con l’arco. Dopo le gare, come sempre, pranzo presso i locali dell’Upp. La manifestazione si svolge con la collaborazione e il sostegno del Comune di Poggibonsi.

Pubblicato il 19 settembre 2022