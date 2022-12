Siena cerca l'impresa contro i campioni del mondo della Sir Safety Susa Perugia

Proseguono gli allenamenti in casa Emma Villas Aubay Siena. La squadra biancoblu si è allenata oggi e lo farà anche domani e pure domenica, giorno di Natale, che sarà la vigilia del match valevole per la seconda giornata del girone di ritorno. I senesi andranno il giorno di Santo Stefano a sfidare i campioni del mondo della Sir Safety Susa Perugia, la squadra che fino a questo momento ha vinto 12 partite su 12 in campionato ottenendo un en plein che le consente di essere in vetta alla graduatoria con 36 punti e con 13 lunghezze di vantaggio sull’accoppiata di inseguitrici composta da Lube Civitanova Marche e Valsa Group Modena, che di punti in classifica ne hanno 23.

“Sarà una partita nella quale dobbiamo dimostrare che come squadra stiamo crescendo nel nostro gioco - dichiara il direttore sportivo della Emma Villas Aubay Siena, Gabriele Cottarelli - non si può nascondere che la Sir sia una squadra di altissimo livello. Lo dimostra il recente titolo vinto di campione del mondo e una classifica che lascia pochi spazi di interpretazione. Noi dobbiamo sfruttare assolutamente questo match dal punto di vista tecnico in vista delle partite successive. Ecco perché la partita di Santo Stefano sarà importante per trovare delle sicurezze fondamentali in vista del resto del campionato”.

Il match prenderà il via al PalaBarton di Perugia alle ore 18. Sarà il classico Santo Stefano pallavolistico, con tutte le partite della seconda giornata di ritorno che verranno giocate in contemporanea. Il programma prevede alla Kioene Arena la gara tra Padova e Civitanova Marche; a Piacenza il derby emiliano tra Simon, Romanò e compagni e Modena. All’Allianz Cloud un altro derby, quello tra Milano e Monza.

In Puglia, invece, verrà disputata una sfida molto interessante tra Taranto e Cisterna. Alla Blm Group Arena, infine, Trento ospiterà Verona.

Dopo la giornata di Santo Stefano il campionato si fermerà e riprenderà domenica 8 gennaio con la terza giornata del girone di ritorno. In quella circostanza la Emma Villas Aubay Siena tornerà a giocare tra le mura amiche del PalaEstra, l’avversaria sarà l’Allianz Milano in un match che prenderà il via alle ore 15.30.

Nella scorsa giornata Perugia ha vinto piuttosto agilmente in casa di Monza: tre set a zero per Giannelli e compagni in un’ora e 31 minuti di gioco (19-25, 22-25 e 20-25 i parziali). Nella circostanza Simone Giannelli ha innescato bene le varie bocche da fuoco della Sir: 15 i punti di Plotnytskyi (giudicato mvp della sfida) con il 57% in attacco, 14 quelli di Rychlicki e 13 per Leon. Di 12 punti l’apporto dei centrali, tra i 7 di Solè e i 5 di Flavio Resende, autori anche di 5 delle 9 murate vincenti del team umbro nella gara in Lombardia.

Sarà la quarta sfida ufficiale tra Perugia e Siena, anche se le due squadre si sono spesso sfidate in passato anche in amichevoli precampionato. I match ufficiali si riferiscono alla stagione 2018-2019, la prima di Siena in Superlega: in quel caso arrivarono due vittorie per la squadra umbra. C’è poi il precedente del girone di andata, con la Sir Safty Susa che lo scorso 9 ottobre si è imposta per tre set a uno al PalaEstra. Siena riuscì a portarsi momentaneamente sull’1-1 vincendo il secondo set, poi Perugia accelerò: 19-25, 25-20, 21-25, 19-25 i parziali.

Anche in quel caso fu Plotnytskyi il miglior giocatore dell’incontro: 20 punti e addirittura il 76% in attacco i suoi numeri. Furono 21 (con il 63% in attacco) i punti di Leon, 8 a testa per Rychlicki e Flavio Resende.

Per Siena (che terminò la sfida con il 41% in attacco) non furono sufficienti i 15 punti di Petric, i 14 di Mazzone, e poi furono 12 quelli di Pinali e 10 di Van Garderen. Siena chiuse la partita con 12 murate vincenti, lo stesso numero di Perugia.

Pubblicato il 24 dicembre 2022