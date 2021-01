Siena, da lunedì 11 gennaio al via il piano di potenziamento dei servizi scolastici con 40 bus in più

Tiemme ha definito il piano di potenziamento dei servizi scolastici di Tpl sul territorio della provincia di Siena. Da lunedì 11 gennaio 2021, in coincidenza con la ripresa delle attività didattiche in presenza al 50% anche per gli studenti delle scuole d’istruzione superiore, l’azienda attiverà corse bis e potenziamenti dei servizi extraurbani impiegando 40 bus aggiuntivi reperiti sul mercato del noleggio privato.

Il potenziamento dei servizi di trasporto scolastici, frutto dello studio delle esigenze raccolte sul territorio, attua il piano esecutivo che è stato elaborato dalla Provincia di Siena e dalla Regione Toscana nell’ambito dei tavoli di coordinamento che si sono svolti nei giorni scorsi anche in collaborazione con la Prefettura.

Il piano prevede l’attivazione di servizi aggiuntivi su base provinciale da tutte le direttrici da e verso Siena (dal Chianti, da Monteriggioni, Poggibonsi, Colle di Val d’Elsa, Valdichiana, ecc.), nonché in tutte le altre zone in cui hanno sede istituti scolastici ad alta frequentazione di studenti, quindi Val d’Elsa (Poggibonsi e Colle di Val d’Elsa), Valdichiana (Chianciano, Montepulciano e Chiusi) e Vald’Orcia e Amiata (Montalcino, Abbadia S. Salvatore). Previste corse supplementari anche per le scuole medie del territorio.

Il quadro completo di tutte le linee potenziate può essere consultato online, accedendo al sito tiemmespa.it.

Contatti

Per necessità di informazioni e chiarimenti sui servizi, Tiemme ricorda i suoi canali di contatto con l’utenza:

199-168182 per chi chiama da cellulare e 800-922984 per chi chiama da rete fissa oltre che il sito web www.tiemmespa.it o lo App Tiemme 2.0 (scaricabile gratuitamente su dispositivi Android e Ios) per consultare orari, anche in tempo reale, aggiornamenti e news.

Pubblicato il 9 gennaio 2021