Siena e Monteriggioni, variazioni a servizi bus

Da lunedì 12 dicembre saranno in vigore alcuni ritocchi a servizi autobus della sede operativa di Siena di Autolinee Toscane.

Linea urbana 555 (San Miniato-Policlinico-Stazione Fs-piazza Gramsci): la corsa delle ore 12.55 da via Ugo La Malfa (istituti biologici) in direzione Policlinico, Stazione, piazza Gramsci sarà posticipata alle ore 13.05.

Linea extraurbana s36 (piazza Gramsci-Badesse-Lornano-Quattro Strade): la corsa delle ore 7.45 da piazza Gramsci per Uopini-Badesse-Quattro Strade sarà anticipata alle ore 7.40.

Linea extraurbana 527 (servizio scuole medie di Monteriggioni): la corsa delle ore 13.30 dalle scuole di Monteriggioni per il Ceppo, Fornacelle, San Dalmazio limiterà il percorso a Fontebecci. Sempre per la linea 527, la corsa delle ore 13.30 dalle scuole di Monteriggioni per Quercegrossa raggiungerà il quartiere di Belverde effettuando il percorso da via Sardegna-via Val d'Aosta prima di proseguire per Montarioso e riprendere il percorso per Quercegrossa. Queste variazioni consentiranno di meglio distribuire il carico degli studenti a bordo dei mezzi.

Copyright © Valdelsa.net



Potrebbe interessarti anche: Bambini siriani provenienti da un campo profughi in Libia in cura all'Aou Senese

Torna alla home page di Valdelsa.net per leggere altre notizie

Pubblicato il 7 dicembre 2022