Siena: Francesco Michelotti eletto alla Camera dei Deputati

Francesco Michelotti è stato eletto al plurinominale della Camera dei Deputati. In seguito al riconteggio e alla riunione in Cassazione dell'Ufficio elettorale nazionale sono stati proclamati alcune ore fa gli eletti definitivi ed il nome di Michelotti compare nel documento ufficiale dell'assegnazione dei seggi. Michelotti infatti è stato inserito nel collegio Toscana P02 in sostituzione di Chiara Colosimo.

Michelotti, prima dell'incarico come assessore al Comune di Siena era stato candidato sindaco e poi capogruppo in Consiglio Comunale a Poggibonsi della lista civica Insieme Poggibonsi: entrerà alla Camera dei Deputati in quota Fratelli d'Italia.

Copyright © Valdelsa.net



Potrebbe interessarti anche: Ritrovato il corpo senza vita di Paolo Alfieri nei boschi di Celsa

Torna alla home page di Valdelsa.net per leggere altre notizie

Pubblicato il 9 ottobre 2022