Siena: il Comune dice stop all'amianto

Il Comune di Siena aderisce al progetto "Stop Amianto" di Sei Toscana. Il nuovo servizio offre la possibilità ai privati cittadini di contribuire al benessere collettivo e al decoro della città in modo semplice ed economico, potendo rimuovere in autonomia l'amianto presente negli ambiti di pertinenza delle abitazioni o dei locali di altro genere.

Il cittadino sarà impegnato in prima persona nello smaltimento del materiale, con un kit per l'auto-rimozione fornito da Sei Toscana contenente tutti i dispositivi di protezione individuale e i materiali idonei per l'imballaggio dei manufatti da rimuovere. Con il kit sarà fornito anche un manuale con tutte le istruzioni per l'uso che i cittadini dovranno seguire in maniera puntuale. Inoltre, su www.seitoscana.it e sul Canale Youtube di Sei Toscana è presente un video tutorial per spiegare in modo dettagliato e completo tutte le procedure da rispettare per le operazioni di rimozione in piena sicurezza.

In base alle modalità preventivamente condivise fra l'Amministrazione Comunale e Sei Toscana, i cittadini di Siena possono fare richiesta del servizio compilando l'apposito modulo scaricabile all'indirizzo https://www.comune.siena.it/La-Citta/Territorio/Manutenzione-Ambiente-e-Verde-e-Nuove-Opere/Ambiente-Logistica-e-Protezione-Civile/Ambiente/Rifiuti-e-Bonifiche-ambientali e inviandolo a ambeco@comune.siena.it. La domanda può essere inviata anche tramite PEC all'indirizzo comune.siena@postacert.toscana.it, oppure in modalità cartacea indirizzata all'Ufficio Ambiente del Comune di Siena presso Piazza il Campo N°1.

Una volta ricevuta la richiesta, e verificata la fattibilità tecnica dell'operazione di auto-rimozione secondo quanto disciplinato dalle linee guida della Regione Toscana, il Comune procederà a verificare la corretta iscrizione nei ruoli TARI e la regolarità dei pagamenti del tributo da parte dei richiedenti. Sarà poi Sei Toscana a comunicare le modalità di consegna del kit necessario al confezionamento del rifiuto e le modalità di ritiro di quest'ultimo. Nel caso in cui il Gestore, al momento del ritiro, rilevi che il materiale non sia stato adeguatamente confezionato, il ritiro non sarà eseguito e saranno posti a carico del cittadino i costi della trasferta. In tal caso il proprietario potrà, entro al massimo 30 giorni, ritirare un nuovo kit a proprie spese e ripetere l'intervento oppure rivolgersi ad un'altra ditta specializzata. Il servizio potrà essere richiesto da ciascun utente tre volte nell'anno solare.

Per avere maggiori informazioni è possibile chiamare i numeri 0577 292 415 o 0577 292 460 in orario di Ufficio.

Silvia Buzzichelli, Assessore all'Ambiente:

"Una soluzione più semplice e sicura contro il fenomeno dell'abbandono di rifiuti speciali e la conseguente esposizione al rischio della popolazione e del nostro territorio alla contaminazione, che permetterà non solo un taglio di costi della gestione dei MCA (Materiali Contenenti Amianto) ma anche una più omogenea e corretta applicazione delle regole di smaltimento".

Carlo Becatti, Responsabile Innovazione e Sviluppo di Sei Toscana:

"L'attivazione di questo servizio, in conformità a quanto previsto nelle linee guida della Regione Toscana ha l'obiettivo di andare sempre più incontro alle esigenze dei cittadini, cercando di offrire un servizio efficace, efficiente e rispondente alle loro necessità. In questo modo assicureremo una corretta gestione del rifiuto, sostenibile economicamente ed ambientalmente a vantaggio dei cittadini e del territorio".

Potrebbe interessarti anche: Siena: CNU dona 750 tute protettive ai medici e agli infermieri dell'AOU Senese

Torna alla home page di Valdelsa.net per leggere altre notizie

Pubblicato il 13 luglio 2020