Siena: inaugurata l'Area Ludica in Piazza San Francesco

L'intervento, per un costo di 30mila euro oltre IVA, ha visto la sostituzione dei vecchi giochi con un castello dotato di scivolo, un percorso con ponte tibetano in legno e una rete elastica, oltre al posizionamento di un'idonea pavimentazione antitrauma.

Silvia Buzzichelli, Assessore al Verde:

"Un piccolo ma importante spazio della città che torna a disposizione dei bambini per momenti di svago e divertimento, soprattutto in questo particolare momento che vede molte famiglie rinunciare alle vacanze per l'emergenza sanitaria generata dal Covid-19. Arredate ex novo anche altre due aree gioco, quella in Via Molise a Vico Alto e l'altra in Via Calamandrei nel quartiere di San Miniato".

Soddisfatti dell'intervento il Rettore del Bruco e il Priore della Giraffa che hanno ringraziato l'Amministrazione Comunale "per la considerazione riservata a questa importante Piazza cittadina per la quale non mancherà - hanno evidenziato - l'attenzione delle loro contrade al territorio per cercare di evitare eventuali atti vandalici".

Pubblicato il 9 luglio 2020