Sindaci e vescovi del Mediterraneo a Firenze, Giani: “Evento storico”

“Entriamo in una settimana storica per Firenze e la Toscana, che culminerà domenica 27 con la presenza in Santa Croce di Papa Francesco e del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Questa iniziativa invia un messaggio di pace e di dialogo quanto mai importante”. Così il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, intervenendo durante la presentazione dell'Incontro dei vescovi e sindaci del Mediterraneo, che si terrà nel capoluogo toscano dal 23 al 27 febbraio e che si concluderà con la visita del pontefice e del capo dello Stato.

“L'incontro di sindaci e vescovi a Firenze – ha aggiunto Giani - da una parte esprime il senso della realtà del Mediterraneo, rievocando i ‘Colloqui sul Mediterraneo’ di Giorgio La Pira, dall'altro rivolge l'occhio alle tensioni tra la Russia e l'Ucraina ed alla situazione che oggi mette più seriamente a rischio la pace”.

“Firenze e Kiev – ha concluso il presidente - sono gemellate dal 1978 e Kiev, da sempre è definita la seconda Gerusalemme, perché importante punto di incrocio tra la chiesa cattolica, la chiesa ortodossa ed il mondo islamico, è anche geograficamente il cuore dell'Europa perché rappresenta il vero baricentro geografico del continente. Con questa iniziativa Firenze, e con essa la toscana, confermano la propria vocazione di terra di pace e di dialogo”.

Pubblicato il 20 febbraio 2022