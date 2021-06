Sky TG24 Live In Firenze: oggi e domani due giorni di informazione a 360 gradi

L’informazione di Sky TG24 arriva a Firenze. Un salotto di approfondimento dell’informazione nel capoluogo toscano che oggi 25 giugno e sabato 26 ospiterà 50 ospiti dal mondo della politica, dell’economia, della cultura, dell’industria, della scienza e dello spettacolo.

Venerdì l’evento avrà luogo dalle ore 13 alle ore 22 mentre sabato dalle ore 9 alle ore 18:30. Il tema è ‘Le sfide del Presente’, per approfondire e raccontare l’Italia che riparte, l’Europa nel piano Next Generation EU e il mondo post Covid. Firenze si trasforma in uno studio di Sky TG24, i set sono il Salone dei Cinquecento e Villa Bardini.

Gli ospiti della politica sono: Giuseppe Conte, Enrico Letta, Giorgia Meloni, Matteo Renzi, Matteo Salvini, Antonio Tajani. I ministri Luigi Di Maio e Roberto Speranza, il presidente della Conferenza Stato Regioni e presidente del Friuli-Venezia Giulia Massimiliano Fedriga, gli accademici Luciano Floridi, Elsa Fornero, Stefano Pogutz, Ferruccio Resta, Eike Schmidt. E ancora dal mondo delle imprese e del business Andrea Malacrida, Giorgio Moroni, Luigi Salvadori, Francesco Starace, Roberto Tomasi. Dalle istituzioni Giovanni Grasso e Donatella Stasio. Dal mondo dello spettacolo Gianni Morandi, per il giornalismo Lavinia Nocelli. Per lo sport il campione Alessandro Del Piero. Con loro i ministri Patrizio Bianchi, Renato Brunetta, Roberto Cingolani, Vittorio Colao, Massimo Garavaglia, Maria Stella Gelmini, Enrico Giovannini, Luciana Lamorgese, Andrea Orlando. La vicepresidente della Commissione europea Marghrete Vestager e l’Alto Rappresentante per la politica estera Ue Josep Borrell. La direttrice esecutiva dell’Ema Emer Cooke. E ancora Andrea Ammon, Franco Gabrielli, Nicola Gratteri, Maurizio Landini, Franco Locatelli, Dario Nardella, Luca Parmitano, Lucrezia Reichlin, Vittorio Rizzi. Per la cultura e lo spettacolo Andrea Bocelli, Massimo Bottura, Khaby Lame, Levante, Mattew McConaughey, Lawrence Wright e i finalisti del Premio Strega Andrea Bajani, Edith Bruck, Giulia Caminito, Donatella Di Pietrantonio ed Emanuele Trevi.

Il programma di Venerdì 25 giugno

13.00 - Telegiornale, introduzione del direttore De Bellis e risultati del sondaggio

13:40 - Luca Parmitano

14:00 - Emer Cooke e Franco Locatelli, con interventi di Roberto Speranza e Andrea Ammon

14:40 - Franco Gabrielli

15:00 - Patrizio Bianchi

15:25 - I finalisti del Premio Strega: Andrea Bajani, Edith Bruck, Giulia Caminito, Donatella Di Pietrantonio, Emanuele Trevi

16:00 - Luciana Lamorgese

16:25 - Maria Stella Gelmini

16:35 - Maria Stella Gelmini con Massimiliano Fedriga e Dario Nardella

17:00 - Vittorio Colao

17:30 - Enrico Giovannini, Maurizio Landini, Lucrezia Reichlin

18:15 - Giorgia Meloni

18:30 - Khaby Lame

18:40 - Matteo Salvini

19:00 - Andrea Ammon e Franco Locatelli

19:30 - Lawrence Wright, con gli interventi di Josep Borrell e Marghrete Vestager

20:35 - Giuseppe Conte

21:00 - Esibizione live di Levante

Sabato 26 giugno

09:00 - Giovanni Grasso e Donatella Stasio

09:35 - Roberto Cingolani, Luciano Floridi, Sarah Varetto

10:15 - Francesco Starace e Stefano Pogutz

10:35 - Giorgio Moroni, Ferruccio Resta, Roberto Tomasi

11:00 - Renato Brunetta

11:30 - Enrico Letta

11:50 - Elsa Fornero, Luigi Salvadori

12:15 - Andrea Malacrida

12:30 - Andrea Orlando

13:30 - Roberto Speranza

14:00 - Massimo Garavaglia

14:20 - Massimo Bottura ed Eike Schmidt

14:45 - Mattew McConaughey

15:00 - Nicola Gratteri e Vittorio Rizzi

15:30 - Matteo Renzi

15:45 - Margrethe Vestager

16:00 - Gianni Morandi

16:30 - Antonio Tajani

16:45 - Josep Borrell

17:00 - Luigi Di Maio

17:30 - Andrea Bocelli

18:00 - Alessandro Del Piero - a seguire Dario Nardella e Lavinia Nocelli

Foto in copertina Sky TG24



Pubblicato il 25 giugno 2021