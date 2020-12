Sono due infermiere le prime vaccinate contro il coronavirus in Toscana

Sono Simona ed Elena, due infermiere, le prime persone vaccinate in Toscana. "Grazie a tutto il personale al lavoro per realizzare e rendere unica questa giornata di speranza per la tutta la comunità - scrive Simone Bezzini, assessore alla sanità della Regione Toscana - oggi i primi 620 vaccini, da gennaio la prima fase prosegue con la vaccinazione degli operatori sanitari e gli ospiti e il personale delle Rsa. Poi seguiranno le altre fasi della campagna, con l'obiettivo di garantire la maggior copertura vaccinale possibile.

Pubblicato il 27 dicembre 2020