Sono iniziati i saldi in Toscana: anche al Valdichiana Village partenza lanciata

Partenza lanciata dei saldi estivi al Valdichiana Village, il grande centro con oltre 130 punti vendita grandi firme, da sabato con prezzi scontati fino al 70%.

Tanti i visitatori, provenienti in particolare dalle regioni limitrofe come Umbria, Lazio, Marche, Emilia Romagna e dalle province limitrofe come Firenze, Siena, Arezzo, Grosseto, che hanno voluto approfittare dei primi giorni di convenienza, garantita dai saldi sui prezzi outlet. Non sono passati inosservati gruppi di turisti tedeschi, inglesi e francesi, piccolo segnale di ritorno alla tanto auspicata normalità anche dal punto di vista delle presenze straniere in questo angolo di Toscana. E a conferma che il rito dei saldi ha ormai raggiunto il crisma dell’universalità e della trasversalità, una Dolce Vita che diventa irresistibile momento di relax e shopping conveniente per tutti.

Una particolare attenzione, soprattutto da parte dei clienti più affezionati e fidelizzati, è stata riservata ai marchi new entry, come spiega Riccardo Lucchetti, center manager del Village: “Abbiamo continuato ad affinare e perfezionare la nostra offerta commerciale, con l’introduzione di nuovi brand del calibro di Docksteps, Gas Jeans, Miriade, Maledetti Toscani, New Balance, The Green Sneaker Store (multibrand con collezioni di sneaker dei brand più famosi del mondo della moda e dello sportswear come Iceplay - Manila Grace - Love Moschino - Pantofola D'oro- ACBC). Fracomina, Desigual, North Sails, Trussardi e Flavio Castellani”.

“Tanti sacchetti, tanti acquisti multipli, i visitatori toccano mediamente molti punti vendita, non concentrano le proprie attenzioni su un solo brand, ma spaziano molto”, rileva Marco Cavallini, retail manager Valdichiana Village, che poi inquadra le principali tendenze di acquisto dei saldi estivi 2021: “I comportamenti di consumo riflettono ancora i cambiamenti innescati dall’emergenza sanitaria, con evidenti riflessi sul mix degli acquisti. Grande attenzione viene infatti riservata, da un consumatore sempre più attento, al cosiddetto “acquisto intelligente”. Insomma, il pensiero è senz’altro rivolto al mare, alle vacanze, ai momenti di libertà, ma “sono molti coloro che prestano attenzione ai capi come calzature e t-shirt che possono essere indossati anche nella stagione autunnale, al cotone in tutte le sue lavorazioni e varianti ed in particolare al denim, leggero e morbido, protagonista di pantaloni dal taglio ergonomico, in fibra naturale ed eco-sostenibile”.

“Eravamo già ripartiti molto bene dopo il periodo di chiusura forzata – conclude Lucchetti – e anche se è prematuro, da parte nostra, trarre bilanci, il giudizio sul primo week end dei saldi estivi è estremamente positivo, con numeri di fatturato che allineano il nostro Village a quelli registrati negli anni pre pandemia”.

Land of Fashion

Il network si compone di 5 shopping destinations gestite da Multi Outlet Management Italy (MOMI) - filiale italiana del gruppo olandese Multi Mall Management. Gli asset sono: Franciacorta Outlet Village (a Rodengo Saiano - Brescia), Mantova Outlet Village (Bagnolo San Vito – Mantova) Palmanova Outlet VIllage (Aiello del Friuli - Udine), Puglia Outlet Village (Molfetta – Bari) Valdichiana Outlet Village (Foiano della Chiana - Arezzo). Acquisiti dal Fondo americano Blackstone, i 5 Outlet, principali portali d’accesso alle eccellenze dei territori dai quali sono ospitate, vengono scelti ogni anno da oltre 17 milioni di visitatori, per uno shopping di qualità con formula outlet negli oltre 600 punti vendita dei Village.

Valdichiana Outlet Village

La terra di Valdichiana, famosa in tutto il mondo per il suo territorio ricco di storia, cultura e rinomata per il cibo e vino, ha visto nel 2005 l’apertura del Valdichiana Outlet Village; situato in provincia di Arezzo, a due passi dalla principale autostrada A1 che collega Bologna a Roma, con 140 negozi e circa 4.500.000 visitatori all'anno.

Pubblicato il 4 luglio 2021